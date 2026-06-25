В Манском районе предприниматель получил срок за вырубку леса почти на 13 млн рублей

В Манско-Уярском округе суд вынес приговор предпринимателю из Сосновоборска за незаконную рубку леса в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
С февраля по май 2022 года мужчина организовал заготовку древесины в Манском районе. Для этого он использовал договоры купли-продажи лесных насаждений, которые оформлялись на граждан якобы для строительства домов и хозяйственных построек. По данным прокуратуры, фактически на участках работали техника и нанятые люди, а древесину заготавливали незаконно.
Всего на 7 участках возле деревни Сергеевка вырубили почти 1,5 тыс. кубометров древесины разных пород. Ущерб государственному лесному фонду оценили в 12,8 млн рублей. В суде предприниматель вину не признал и настаивал, что действовал законно. Однако суд счел доказательства обвинения достаточными и признал его виновным.
Мужчине назначили 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф 300 тыс. рублей. Кроме того, ему на 2,5 года запретили заниматься лесозаготовкой и лесопереработкой. Еще во время расследования суд наложил арест на имущество предпринимателя, чтобы обеспечить возмещение ущерба государству.