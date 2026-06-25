В Манском районе предприниматель получил срок за вырубку леса почти на 13 млн рублей

С февраля по май 2022 года мужчина организовал заготовку древесины в Манском районе. Для этого он использовал договоры купли-продажи лесных насаждений, которые оформлялись на граждан якобы для строительства домов и хозяйственных построек. По данным прокуратуры, фактически на участках работали техника и нанятые люди, а древесину заготавливали незаконно.