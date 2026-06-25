Выставка «Ветеранское движение. Лица» открылась в Нижнем Новгороде

«Затем появилась идея сфотографировать руководителей ветеранского движения, — поделился Николай Шабаров с корреспондентом сайта pravda-nn.ru. — Знаете, я фотографировал и губернаторов, и артистов, и директоров заводов. Но такого опыта у меня ещё не было. Ветераны — совершенно особенные люди. Мне бы хотелось, чтобы результат нашего общения был виден на фотографиях. Это прежде всего интересные, достойные люди. Молодёжи надо равняться на них».