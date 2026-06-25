Выставка «Ветеранское движение. Лица» открылась в Нижнем Новгороде

Сегодня, 25 июня, в Нижегородском областном Доме ветеранов открылась фотовыставка «Ветеранское движение. Лица» (6+). На ней представлены портреты руководителей 12 ветеранских организаций региона. Такая выставка организована впервые.
Открытие выставки приурочили к 1 июля — Дню ветеранов боевых действий. Большинство героев проекта как раз являются ветеранами боевых действий. Прошли Афганистан, Чечню, Сирию, участвовали в других локальных конфликтах.
Автор работ — член Союза дизайнеров России и Гильдии рекламных фотографов Николай Шабаров. В прошлом году у него было два совместных с областным Домом ветеранов проекта — фотовыставки «Награды Великой Победы» и «Награды нашего времени».
«Затем появилась идея сфотографировать руководителей ветеранского движения, — поделился Николай Шабаров с корреспондентом сайта pravda-nn.ru. — Знаете, я фотографировал и губернаторов, и артистов, и директоров заводов. Но такого опыта у меня ещё не было. Ветераны — совершенно особенные люди. Мне бы хотелось, чтобы результат нашего общения был виден на фотографиях. Это прежде всего интересные, достойные люди. Молодёжи надо равняться на них».
Директор областного Дома ветеранов Дмитрий Гительсон назвал выставку уникальной.
«Представлены 18 портретов руководителей 12 организаций ветеранов, — рассказал он. — К сожалению, этих людей мало у нас знают. Мы хотели бы обратить внимание общественности на них. Они ведут огромную работу по патриотическому воспитанию, сохранению традиций ветеранского движения. В одном проекте их фотопортреты представлены впервые. Для нас это шаг к консолидации ветеранского движения».
Дмитрий Гительсон отметил, что самым трудным было всех собрать и уговорить, так как многие считали, что их фотографий и так достаточно. На это ушло четыре месяца.
«Мы думали о том, какими должны быть портреты: в гражданском или в парадном, может быть, в полный рост, — поделился подробностями директор областного Дома ветеранов. — В итоге пришли к варианту классического студийного парадного портрета. Николай Шабаров высокопрофессионально и очень точно выполнил задачу. А задача была — не просто зафиксировать, а раскрыть характер».То, что задуманное удалось, подтвердила Ксения Федосеева-Царицынская, директор Русского музея фотографии, с которым давно сотрудничает областной Дом ветеранов.
«Николай Шабаров показал взгляд каждого героя, характер. Каждый портрет — целая история и судьба», — сказала она, назвав проект ярким и очень важным.
С открытием выставки ветеранов поздравил начальник управления социальной реабилитации и развития учреждений министерства социального развития и семейной политики региона Андрей Тирюков.
«В нашей области традиционно сильное ветеранское движение, — сказал он. — Вы проводите огромную работу. Губернатор, правительство региона готовы и впредь поддерживать наши совместные проекты, мероприятия, которых у нас проходит огромное количество. Особая, связующая роль в этой деятельности у областного Дома ветеранов».
Ветеранам, чьи портреты представлены на выставке, результат понравился.
«Благодарим областной Дом ветеранов за такую инициативу. Мы сказали: “Есть!” Своим примером, в том числе этими фотографиями мы хотим сказать молодёжи, что Родина у нас одна, и мы выполняли боевые задачи по охране и защите Отечества, а сейчас продолжаем жить активной жизнью. Жить надо так, чтобы не было стыдно», — рассказал корреспонденту сайта pravda-nn.ru председатель областного Совета ветеранов Андрей Захаров.
Пример того, что ветераны — энергичные люди с активной позицией, показывает доктор исторических наук, Заслуженный ветеран Нижегородской области Ян Шварц. В этом году ему исполнится 92 года, а он продолжает выступать с лекциями в разных городах. Его портрет также представлен на выставке.
«Мне оказана высокая честь, — сказал он. — Я принимаю участие в ветеранском движении с самого его основания. Выставка получилась просто замечательная!».
Первый заместитель председателя областной организации «Нижегородский пограничник» Георгий Рогоза отметил, что для ветеранов поделиться своим жизненным и боевым опытом — внутренняя потребность. По его словам, выставка призвана подчеркнуть роль и значение ветеранских организаций.
Председатель комитета регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации Алексей Меркурьев подчеркнул, что сейчас ветеранские организации активно поддерживают наших защитников на СВО.
«Мы собираем средства, отправляем необходимое оборудование. Я уверен, что эта живая связь поддерживает наших солдат. Мы верим в нашу армию», — сказал Алексей Меркурьев.
Один из участников СВО выступил на открытии выставки со своими песнями, написанными на передовой.
«Мы берём с вас пример. Вы — наши учителя», — сказал он героям проекта.
Дмитрий Гительсон сообщил, что галерея портретов будет пополняться. Планируется и появление в ней фотографий ветеранов СВО.