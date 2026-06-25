В Кузбассе обновили Попереченский сельский дом культуры

Работы по обновлению Попереченского сельского дома культуры завершили в Юргинском муниципальном округе Кузбасса в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации округа.
В ходе ремонта была заменена электропроводка, уложены новые полы, обновлены стены и потолки, отремонтированы санитарные комнаты, установлены межкомнатные двери и благоустроено помещение для кружковой деятельности. Кроме того, для Дома культуры приобрели современное оборудование: звуковое, световое и мультимедийное, фото- и видеотехнику, средства для записи и трансляции мероприятий, а также оборудование для презентаций, кинопоказов и творческих программ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.