В Кузбассе обновили Попереченский сельский дом культуры

В ходе ремонта была заменена электропроводка, уложены новые полы, обновлены стены и потолки, отремонтированы санитарные комнаты, установлены межкомнатные двери и благоустроено помещение для кружковой деятельности. Кроме того, для Дома культуры приобрели современное оборудование: звуковое, световое и мультимедийное, фото- и видеотехнику, средства для записи и трансляции мероприятий, а также оборудование для презентаций, кинопоказов и творческих программ.