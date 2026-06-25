В планетарии имени Гречко появились два новых экспоната к 95‑летию космонавта

Планетарий позиционирует себя как площадку, где современная образовательная программа сочетается с сохранением истории отечественной космонавтики: здесь не только демонстрируют технические артефакты, но и рассказывают человеческие истории исследователей и их эпохи. Новые экспонаты к юбилею Гречко призваны усилить эмоциональную связь гостей с наследием выдающегося космонавта и вдохновить молодёжь на интерес к науке и технике.