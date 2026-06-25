В планетарии имени Гречко появились два новых экспоната к 95‑летию космонавта

В планетарии имени Георгия М. Гречко появились два новых экспоната к 95‑летию космонавта, усилившие погружение посетителей в атмосферу эпохи первых покорителей космоса. Об этом мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
Один из экспонатов — стенд у входа с цитатой Гречко: «Я хочу пожелать Нижегородскому планетарию, чтобы его любили так, как люблю я — космонавт». На обратной стороне стенда представлена подробная справка о жизни и подвигах Георгия Михайловича.
Второй экспонат — подвижная газетная лента в фойе, которая в форме хронологии повествует об орбитальных полётах Гречко и передаёт стиль и язык поколения, стоявшего у истоков пилотируемой космонавтики.
Эти пополнения усиливают экспозиционную линию планетария, где уже представлены четыре тематических зала: Большой звёздный зал с 16‑метровым цифровым куполом, «Астрономия» с уникальным аппаратом Zeiss, зал «Космонавтика», оформленный в стиле МКС, а также современная обсерватория. Посетителям доступно более 50 полнокупольных программ и десятки редких экспонатов — среди них масштабная (1:1) копия капсулы Юрия Гагарина «Восток» и настоящие метеориты.
Планетарий позиционирует себя как площадку, где современная образовательная программа сочетается с сохранением истории отечественной космонавтики: здесь не только демонстрируют технические артефакты, но и рассказывают человеческие истории исследователей и их эпохи. Новые экспонаты к юбилею Гречко призваны усилить эмоциональную связь гостей с наследием выдающегося космонавта и вдохновить молодёжь на интерес к науке и технике.
Ранее сообщалось, что нижегородский планетарий меняет режим работы.
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