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В Петербурге создадут новый индустриальный парк

Он станет площадкой для локализации пищевых производств и предприятий смежных отраслей.

Новый индустриальный парк для пищевой промышленности и других производств создадут в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города. Старт инвестиционному проекту «Аврора Витебский» дали на полях Петербургского международного экономического форума, что соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Парк площадью 38 гектаров обеспечит создание свыше 3 тысяч рабочих мест и станет площадкой для локализации пищевых производств и предприятий смежных отраслей. Проект будет способствовать укреплению продовольственной безопасности региона и привлечению дополнительных инвестиций в экономику города.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.