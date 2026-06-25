В Петербурге создадут новый индустриальный парк

Новый индустриальный парк для пищевой промышленности и других производств создадут в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города. Старт инвестиционному проекту «Аврора Витебский» дали на полях Петербургского международного экономического форума, что соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».