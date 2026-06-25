Канадец Фейнстра рассказал о трудностях с налогами в Нижегородской области

Глава канадской семьи Фейнстра Аренд в новом видео рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в Нижегородской области. Иностранец признался, что чувствует себя очень уставшим из-за проблем с бизнесом.
Не так давно семейство вернулось из путешествия на родину. Аренд признался, что жизнь в России требует многого, но не материального, а духовного.
Сейчас канадцы тратят все силы на свою ферму. Строить бизнес оказалось не так просто, поскольку многое из того, что они делают, здесь ново, и местные власти не всегда знают, как помочь. Многие вещи за два года жизни в России не получилось зарегистрировать так, как нужно. А еще иностранец по-прежнему не смог разобраться с тем, как платить налоги, но старается решить этот вопрос.
Также главу семьи по-прежнему волнует проблема языкового барьера. Раньше мужчина пользовался переводчиком, а теперь перестал. Понимать русскую речь Фейнстра все еще трудно.
«Так утомительно пытаться думать на языке, который ты не знаешь. Я как маленький ребенок, который еще не умеет говорить и очень расстраивается», — признался Фейнстра.
Фермер пояснил, что практически все люди, с которыми он пытается общаться, хорошие. Они не делают замечания, но не понимают его.
Видео завершилось благодарностями подписчикам за поддержку.
«Мы верим, что Бог привел нас сюда и хочет, чтобы мы были здесь», — заключил канадец.
Ранее Фейнстра ответил, зачем на самом деле переехал в Россию.