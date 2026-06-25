Канадец Фейнстра рассказал о трудностях с налогами в Нижегородской области

Сейчас канадцы тратят все силы на свою ферму. Строить бизнес оказалось не так просто, поскольку многое из того, что они делают, здесь ново, и местные власти не всегда знают, как помочь. Многие вещи за два года жизни в России не получилось зарегистрировать так, как нужно. А еще иностранец по-прежнему не смог разобраться с тем, как платить налоги, но старается решить этот вопрос.