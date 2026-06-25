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В Камышине главврач горбольницы стал трёхкратным кавалером ордена Мужества

25 июня в Камышине Волгоградской области прошла торжественная церемония награждения главврача местной больницы. Медик.

25 июня в Камышине Волгоградской области прошла торжественная церемония награждения главврача местной больницы. Медик указом президента Владимира Путина в третий раз удостоен ордена Мужества за участие в специальной военной операции по защите Донбасса.

— Владимир Галушкин стал трехкратным кавалером ордена Мужества. Два предыдущих получены им за участие в чеченских кампаниях, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, недавно вернувшись с передовой в родной город, медик продолжил руководить больницей. В торжественном мероприятии сегодня приняли участие представители местных властей, военных и правоохранительных органов, юнармейцы.

Фото: администрация Камышина.