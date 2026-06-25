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Более 2,4 тысячи жителей Омской области старшего возраста нашли работу

Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 2,4 тысячи жителей старшего возраста в Омской области были трудоустроены при содействии кадрового центра, что соответствует целям нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики региона.

Всего были трудоустроены 2497 человек предпенсионного и пенсионного возраста. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Они заняли позиции рабочих по благоустройству, охранников, продавцов-кассиров, водителей, бухгалтеров, поваров и младших воспитателей. При этом 110 человек в возрасте 50+ проходят профессиональное обучение.

Некоторые омичи решили сменить профессию и осваивают программы по подготовке автомехаников, операторов станков с ЧПУ и специалистов по нейросетям. Карьерные консультанты помогают каждому выбрать оптимальный маршрут трудоустройства. Уже 30 человек завершили обучение, пятеро из них приступили к работе.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.