Более 2,4 тысячи жителей Омской области старшего возраста нашли работу

Всего были трудоустроены 2497 человек предпенсионного и пенсионного возраста. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Они заняли позиции рабочих по благоустройству, охранников, продавцов-кассиров, водителей, бухгалтеров, поваров и младших воспитателей. При этом 110 человек в возрасте 50+ проходят профессиональное обучение.