Количество идущих через Черноземье «крымских» поездов сократится до семи

По решению оперативного штаба Республики Крым совместно с Минтрансом Крыма и ФГУП «Крымская железная дорога» сокращает количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно, до семи маршрутов в сутки. Остальные поезда, ранее курсировавшие в этом сезоне, отменят постепенно в течение двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика ООО «Гранд сервис экспресс».