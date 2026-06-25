ГК ТОЧНО признана самым устойчивым девелопером России в 2026 году

Победа в премии стала закономерным следствием масштабного развития девелопера в последние годы. За несколько лет ТОЧНО удалось пройти путь от сильного регионального застройщика до одного из крупнейших федеральных игроков. Сегодня компания входит в пятерку крупнейших девелоперов России по объемам текущего строительства и включена в перечень системообразующих предприятий страны. Портфель проектов ГК ТОЧНО превышает 6 млн кв. м недвижимости, а география присутствия охватывает уже 17 городов в 10 регионах России. За последнее время компания вышла на рынки Ростова-на-Дону, Казани, Зеленодольска, Тюмени и Москвы, а также объявила о новых проектах в Екатеринбурге и Мариуполе.