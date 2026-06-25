В Омске создадут группы для патрулирования водоемов

В каждом округе Омска сформируют мобильные группы для патрулирования водных объектов. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили городские власти.
Группы будут работать в жаркую погоду, в том числе в выходные и праздничные дни. Задача — ежедневно охватывать рейдами все «дикие» пляжи. К обеспечению безопасности детей у воды планируют привлечь добровольные народные дружины.
Градоначальник призвал омичей и гостей города с предельной серьезностью отнестись к летнему отдыху у воды, чтобы избежать трагедий.
Напомним, только за последние сутки в Омске утонули пятеро человек.