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В Омске создадут группы для патрулирования водоемов

Рейды охватят все дикие пляжи.

Источник: Комсомольская правда

В каждом округе Омска сформируют мобильные группы для патрулирования водных объектов. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили городские власти.

Группы будут работать в жаркую погоду, в том числе в выходные и праздничные дни. Задача — ежедневно охватывать рейдами все «дикие» пляжи. К обеспечению безопасности детей у воды планируют привлечь добровольные народные дружины.

Градоначальник призвал омичей и гостей города с предельной серьезностью отнестись к летнему отдыху у воды, чтобы избежать трагедий.

Напомним, только за последние сутки в Омске утонули пятеро человек.