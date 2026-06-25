Игрок «Пари НН» Никита Медведев вновь претендует на приз «Вратарь года»

30-летний Никита Медведев уроженец Ижевска. На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году за клуб «Зенит-Ижевск». В феврале 2016 года перешел в ФК «Ростов». В 2017 году дебютировал в еврокубках в матче 1/16 Лиги Европы против чешской «Спарты». С июня 2017 года стал играть за в московский «Локомотив», в августе 2020 года перешел в казанский ФК «Рубин». В июле 2022 года вернулся в футбольный клуб «Ростов», а 23 июня 2024 года подписал трехлетний контракт с «Пари Нижний Новгород» на правах свободного агента.