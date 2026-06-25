Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок «Пари НН» Никита Медведев вновь претендует на приз «Вратарь года»

Голкипер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев вновь вошел в число кандидатов на приз имени Льва Яшина «Вратарь года» по итогам российского футбольного сезона 2025/26. «Ъ» с 1960 года определяет лучшего голкипера сезона, в этом году на звание претендуют 13 игроков, первым этапом проходит читательское голосование.

Источник: Коммерсантъ

Голкипер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев вновь вошел в число кандидатов на приз имени Льва Яшина «Вратарь года» по итогам российского футбольного сезона 2025/26. «Ъ» с 1960 года определяет лучшего голкипера сезона, в этом году на звание претендуют 13 игроков, первым этапом проходит читательское голосование.

30-летний Никита Медведев уроженец Ижевска. На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году за клуб «Зенит-Ижевск». В феврале 2016 года перешел в ФК «Ростов». В 2017 году дебютировал в еврокубках в матче 1/16 Лиги Европы против чешской «Спарты». С июня 2017 года стал играть за в московский «Локомотив», в августе 2020 года перешел в казанский ФК «Рубин». В июле 2022 года вернулся в футбольный клуб «Ростов», а 23 июня 2024 года подписал трехлетний контракт с «Пари Нижний Новгород» на правах свободного агента.

В 2025 году стал капитаном «Пари НН», в сезоне-2025/26 РПЛ признан лучшим по сейвам, разделив первую строчку с вратарем «Локомотива» Антоном Митрюшкиным.

На текущий момент он сыграл 167 матчей, в которых пропустил 213 голов и провел 43 «сухих» матча. По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €750 тыс.