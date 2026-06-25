В Самарской области 203 стобалльных результата по ЕГЭ

Среди награжденных — Руслан Бикбаев, представляющий ГБОУ СОШ ж. -д. ст. Погрузная. Он — многократный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии и астрономии, лауреат всероссийских музыкальных конкурсов. Кроме того, у Руслана есть диплом с отличием музыкальной школы по классу аккордеона. Как отметил сам Руслан, добиться высоких результатов ему помогла поддержка близких: «Мой отец был всегда для меня примером для подражания. Он участник СВО, прошел многое на фронте и вернулся. И я хочу вам тоже всем пожелать, не сдаваться даже тогда, когда очень тяжело, продолжайте верить в себя и помните то, за что вы боретесь», — сказал Руслан Бикбаев.