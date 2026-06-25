Кассационный суд снова отказался рассмотреть жалобы адвокатов Виталия Кушнарева

В ноябре 2025 года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал Виталия Кушнарева виновным в получении взятки и хранении оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ). Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии строгого режима и 475 млн руб. штрафа. По версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственный прием работ по строительству автодорог на территории региона, а также их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников.