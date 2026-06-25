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В России предложили давать школьникам до 5 дней семейного отпуска

В России предложили ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск до 5 учебных дней в течение года.

В России предложили ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск до 5 учебных дней в течение года. Об этом сообщает РИА Новости. С такой инициативой к главе Минпросвещения Сергею Кравцову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако отдельного механизма для заранее запланированных семейных поездок нет. Из-за этого у родителей и школ могут возникать спорные ситуации с посещаемостью.

Предлагается предоставлять такие дни по заявлению родителей или законных представителей с предварительным уведомлением школы. При этом ученик должен будет самостоятельно освоить пропущенный материал, а эти дни не будут считаться пропусками без уважительной причины.

По мнению автора инициативы, мера позволит семьям чаще проводить время вместе, посещать культурные, исторические и природные объекты России, а также участвовать в образовательных поездках и экскурсиях.