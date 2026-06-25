Глава Роскачества назвал работу «России сегодня» ориентиром для отрасли

«От имени Роскачества и от себя лично рад поздравить Вас и весь многотысячный коллектив агентства с 85-летием со дня образования легендарного Совинформбюро… В эпоху колоссальных информационных потоков и смысловых вызовов стандарты работы медиагруппы “Россия сегодня” являются настоящим ориентиром для всей отечественной медиаотрасли», — говорится в письме генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.