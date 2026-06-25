Трамваи автономного хода хотят внедрить в будущем в Ростове

— Есть три направления возможного использования автономного транспорта. Автономного, потому что не все машины работают полностью без человека. Одно из направлений — наземное пассажирское, это трамвай. Однако для того, чтобы сделать необходимое оборудование для трамвая и провести работу со светофорными объектами, на данный момент нужно подумать о реконструкции и ремонте сети. Преждевременно сегодня тестировать такие вещи на существующей сети, — отметила Алена Беликова.