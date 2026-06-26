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Не стало художницы «Балтийского дома» Ирины Бирули

Она прослужила в театре более 60 лет, создала декорации к сотне спектаклей и выставлялась по всему миру.

Источник: Комитет по культуре

На 86-м году жизни ушла из жизни выдающаяся театральная художница Ирина Бируля. Более 60 лет она прослужила в Театре-фестивале «Балтийский дом», оформила свыше 100 спектаклей и провела более 40 персональных выставок по всему миру. Ее картины хранятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

В репертуаре театра до сих пор идут спектакли, оформленные Ириной Михайловной: «Восемь любящих женщин», «Душечка», «Попрыгунья», «Сцены из супружеской жизни». В постановке «Сны белых ночей» в качестве действующих лиц участвуют ее картины, посвященные Петербургу. Художница провела более 40 выставок по всему миру, а ее работы хранятся в собраниях музеев и частных коллекциях России и за рубежом.

В пресс-службе театра сообщили:

— Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Ирины Михайловны.

Прощание с художницей пройдет в ближайшие дни. О дате и месте сообщат дополнительно.