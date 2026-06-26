Не стало художницы «Балтийского дома» Ирины Бирули

На 86-м году жизни ушла из жизни выдающаяся театральная художница Ирина Бируля. Более 60 лет она прослужила в Театре-фестивале «Балтийский дом», оформила свыше 100 спектаклей и провела более 40 персональных выставок по всему миру. Ее картины хранятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.