Нижегородский планетарий посвятил новые экспонаты космонавту Гречко

Два новых экспоната, посвященных 95-летию космонавта Георгия Гречко, появились в нижегородском планетарии. Об этом рассказал мэр Юрий Шалаев.
Теперь прямо перед входом стоит стенд с цитатой покорителя космоса: «Я хочу пожелать Нижегородскому планетарию, чтобы его любили так, как люблю я — космонавт». С другой стороны размещена биография Гречко.
А в фойе установили подвижную газетную ленту с архивными статьями о полетах космонавта.
Фото: Юрий Шалабаев.
Гречко — уроженец Ленинграда, но нижегородский планетарий неразрывно с ним связан. В советское время планетарии нередко открывали в храмах, а в 90-е их пришлось освобождать. Многие учреждения были в упадке, и планетарий Нижнего Новгорода коснулась та же участь. Космонавт Гречко собрал более 30 000 подписей в пользу строительства отдельного здания для нижегородского планетария и общался с местными властями. Его силами «космический театр» Нижнего Новгорода обрел новый дом.