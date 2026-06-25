Нижегородский планетарий посвятил новые экспонаты космонавту Гречко

Гречко — уроженец Ленинграда, но нижегородский планетарий неразрывно с ним связан. В советское время планетарии нередко открывали в храмах, а в 90-е их пришлось освобождать. Многие учреждения были в упадке, и планетарий Нижнего Новгорода коснулась та же участь. Космонавт Гречко собрал более 30 000 подписей в пользу строительства отдельного здания для нижегородского планетария и общался с местными властями. Его силами «космический театр» Нижнего Новгорода обрел новый дом.