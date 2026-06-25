Врач Кондрахин объяснил, как отличить аллергию на лекарство от побочной реакции

Даже проверенные и хорошо изученные лекарственные препараты могут вызвать нежелательные реакции у некоторых пациентов. Это явление может представлять серьезную угрозу для здоровья. Врач-терапевт, фармаколог Пироговского университета Андрей Кондрахин рассказал «Российской газете» о том, чем опасны такие реакции, как они проявляются и что делать в подобных ситуациях.
Различие между побочными реакциями и аллергией.
Побочные реакции на лекарства возникают как ответ организма на фармакологическое действие препарата или его метаболитов. Они фиксируются в клинических испытаниях и известны для каждого препарата. Эти реакции не связаны с иммунной системой и могут возникать у определённого процента пациентов.
Лекарственная аллергия, напротив, обусловлена иммунным ответом организма, который воспринимает лекарство как чужеродный агент. Аллергическая реакция может проявиться сразу или через некоторое время после приёма препарата, в зависимости от дозы.
Причины возникновения аллергии.
Несмотря на то что все лекарства проходят тщательные исследования, риск аллергической реакции всегда существует. Это связано с тем, что любое лекарственное средство является чужеродным для организма веществом. Однако иногда такая реакция может быть вызвана сочетанием нескольких факторов, включая уже существующие аллергические заболевания или непереносимость определённых продуктов питания.
Признаки аллергической реакции.
Симптомы аллергической реакции могут появиться как сразу после приёма препарата, так и через несколько часов или даже дней. Основные проявления включают:
Кожные реакции: покраснение, зуд, высыпания, крапивница.
Респираторные симптомы: заложенность носа, чихание, кашель, одышка, затрудненное дыхание.
Общие симптомы: повышение температуры, тошнота, рвота, боли в животе, диарея.
Опасность тяжёлых аллергических реакций.
Некоторые аллергические реакции могут быть крайне опасными и даже угрожать жизни. Среди них:
1. Анафилактический шок: острая реакция организма, которая может развиться в течение нескольких минут. Признаки включают затруднённое дыхание, резкое падение артериального давления, головокружение, потерю сознания, учащённое или слабое сердцебиение, тошноту и боли в животе.
2. Отёк Квинке: сильный отёк кожи, слизистых оболочек и подкожной клетчатки. Особенно опасен отёк дыхательных путей, который может привести к удушью. Один из первых признаков — внезапная осиплость голоса.
3. Синдромы Стивенса-Джонсона и Лайелла: редкие, но крайне тяжёлые поражения кожи и слизистых, при которых происходит обширное отслоение тканей. Эти состояния требуют немедленной госпитализации.
Что делать при подозрении на аллергическую реакцию.
Если вы подозреваете, что у вас возникла аллергическая реакция на лекарственный препарат, необходимо предпринять следующие шаги:
Немедленно прекратите приём препарата, который мог вызвать реакцию.
Обратитесь к врачу: даже если симптомы кажутся лёгкими, обязательно проконсультируйтесь с медицинским специалистом.
Вызовите скорую помощь: при появлении серьёзных симптомов (затруднённое дыхание, отёк лица или горла, головокружение, потеря сознания) немедленно позвоните в «скорую», указав на аллергическую реакцию.