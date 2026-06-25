Врач Кондрахин объяснил, как отличить аллергию на лекарство от побочной реакции

Даже проверенные и хорошо изученные лекарственные препараты могут вызвать нежелательные реакции у некоторых пациентов. Это явление может представлять серьезную угрозу для здоровья. Врач-терапевт, фармаколог Пироговского университета Андрей Кондрахин рассказал «Российской газете» о том, чем опасны такие реакции, как они проявляются и что делать в подобных ситуациях.