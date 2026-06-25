Наставник будет «вести за руку» молодого врача в профессию, заявил Мурашко

«Мы не можем оставить вас в начале вашего пути без сопровождения, и чтобы “ангелы” сопровождали вас и в профессиональной деятельности, сейчас для вас будут работать наставники. У каждого из вас будет закреплен такой человек, имеющий опыт, конечно, чтобы вы почувствовали, что вас продолжают вести за руку. И ваши современные знания, полученные в университете за годы обучения, они также будут полезны врачам, которые работают уже на протяжении многих лет», — сказал Мурашко.