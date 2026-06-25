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Опубликованы фото ландшафтного парка «Россия в миниатюре» на Бору

Гостям парка представят более 80 копий главных архитектурных памятников страны.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 25 июня, на Бору открылся уникальный парк «Россия в миниатюре» (0+), где представили более 80 копий главных архитектурных памятников страны в масштабе 1:50.

Над созданием парка в течение пяти лет работали 60 специалистов. Первыми стали миниатюры исторических зданий Крыма, а затем экспозиция расширилась до 88 копий памятников с разных уголков страны. Так, например, в парке можно увидеть Московский кремль, Исаакиевский собор, скульптуру «Родина-мать зовет!», Дворец земледельцев и многое другое.

Нижний Новгород представлен на выставке спортшколой олимпийского резерва «Гимнаст». Проект реализовали в сотрудничестве с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Ожидается, что экспозиция будет постепенно расширяться — нижегородцы и гости города смогут предлагать свои идеи.

Кадры — в фоторепортаже Киры Папиловой. Ранее на сайте pravda-nn.ru показали, как проходит реставрация мозаики «Волшебный мир» на Автозаводе.

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