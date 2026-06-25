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В ввезенных в Красноярский край фруктах и капусте из Китая нашли вредителей

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили опасных карантинных вредителей в партии продукции из Китая.

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили опасных карантинных вредителей в партии продукции из Китая. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Карантинный фитосанитарный контроль провели 23 июня на складе временного хранения. Общий вес партии составил 10 тонн. Образцы продукции направили в лабораторию. По результатам исследований в пекинской капусте нашли западного цветочного трипса, а в нектаринах и абрикосах восточную плодожорку.

В управлении отметили, что зараженная продукция могла представлять угрозу для сельского хозяйства. Собственнику выдали уведомление о необходимости принять меры. По его выбору всю зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека.

Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги персиков, нектаринов, сливы, абрикоса, яблони, алычи, груши, а также вишни, черешни и миндаля. Западный цветочный трипс опасен для овощной и цветочной продукции и может переносить вирусы растений.

Карантинные объекты безопасны для людей, но способны уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.