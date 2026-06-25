Научно-технологический центр «Невская дельта» принял первого резидента

Первым участником Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Невская дельта» Санкт-Петербургского государственного университета стала ассоциация «Цифровые технологии в промышленности», сообщили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы. Соответствующий приказ подписали на полях ПМЭФ-2026, что соответствует целям нацпроекта «Средства производства и автоматизации».
Статус резидента дает компании существенные налоговые преференции на 10 лет: освобождение от налога на прибыль, имущество и НДС, а также снижение ставки по страховым взносам. Ассоциация консолидирует усилия научных команд в сфере ИТ для цифровизации крупнейших российских компаний. В портфеле организации — более 120 результатов интеллектуальной деятельности, а инвестиции в проекты на ближайшие 5 лет планируются на уровне 2,8 млрд рублей.
Кроме того, компания «Валдай Роботы» также планирует реализовать проект по созданию робототехнических решений на базе центра. Отметим, что ИНТЦ «Невская дельта», созданный в 2024 году, призван стать платформой для развития высокотехнологичного предпринимательства, соединяя интересы вузов, города и федеральных проектов.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.