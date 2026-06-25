Научно-технологический центр «Невская дельта» принял первого резидента

Статус резидента дает компании существенные налоговые преференции на 10 лет: освобождение от налога на прибыль, имущество и НДС, а также снижение ставки по страховым взносам. Ассоциация консолидирует усилия научных команд в сфере ИТ для цифровизации крупнейших российских компаний. В портфеле организации — более 120 результатов интеллектуальной деятельности, а инвестиции в проекты на ближайшие 5 лет планируются на уровне 2,8 млрд рублей.