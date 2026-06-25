В Перми ищут дом для овчарки, у которой убили временного хозяина

Еву описывают как ласковую, нежную и добрую собаку. Она хорошо гуляет на поводке, лояльна к другим собакам, не грызёт вещи. Ей 7 лет, она приучена к жизни в квартире, умеет дружить с детьми и животными. Перед выдачей собаку стерилизуют.