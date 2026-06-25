В Перми ищут дом для овчарки, у которой убили временного хозяина

Новых хозяев для немецкой овчарки по кличке Ева ищут в Перми, сообщают волонтёры на странице ВКонтакте «Петеряшки и найдёныши».
Как рассказали сайту perm.aif.ru волонтёры, хозяин Евы находится на СВО. За собакой и котом присматривал другой человек. Однако, как утверждают неравнодушные жители, которые занимаются пристройством Евы, временного хозяина убили.
После того как животное обнаружили, Еву вместе с котом забрали в частный приют. Собаку могли усыпить, но её удалось временно пристроить у неравнодушных.
«Котика сначала тоже отвезли в приют, но его забрала девушка, кто-то из родственников. Собаку в съёмное жильё забрать не могут», — рассказали сайту perm.aif.ru волонтёры.
Еву описывают как ласковую, нежную и добрую собаку. Она хорошо гуляет на поводке, лояльна к другим собакам, не грызёт вещи. Ей 7 лет, она приучена к жизни в квартире, умеет дружить с детьми и животными. Перед выдачей собаку стерилизуют.
«Это благородная собака для тех, кто по-настоящему ценит верность и преданность. Для тех, кто готов отогреть сердце, которое уже почти перестало надеяться», — пишут волонтёры.
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