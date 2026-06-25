«Последствия останутся на всю жизнь»: калининградец — о приговоре парню, сломавшему кости лица его 14-летнему сыну

«Ну вот будь я на его месте, на месте его родителей, я бы сделал всё, чтобы сказать: “Я дурак, я виноват! Простите меня от всей души, я всё осознал, раскаялся и искренне сожалею…” А он считает, что он прав во всём — он просто решил наказать мальчишку, который ему попытался сказать что-то поперёк, высказав своё мнение», — возмущается Сергей.