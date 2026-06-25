В Воронеже нанесли двойную сплошную полосу на участке Плехановской, где пройдет линия метробуса

Напомним, выделенная полоса метробуса будет обособлена от остального транспорта делиниаторами за исключением зон въезда и выезда с прилегающих территорий. На участках «выделенки» установят камеры, которые будут фиксировать не только нарушителей, заезжающих на полосу, но и автобусы, которые будут ее покидать.