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60 брошенных машин убрали с улиц Нижнего Новгорода

С начала года на Автозаводе обнаружили 69 бесхозных и разукомплектованных автомобилей, большая часть которых перемещена владельцами.

Более 60 брошенных и разукомплектованных автомобилей было убрано с улиц Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Работа по выявлению брошенной техники ведется на территории Автозавода на постоянной основе. С начала текущего года специалисты зафиксировали 69 таких транспортных средств. После направления официальных уведомлений о необходимости эвакуации владельцы 49 машин самостоятельно переместили их в гаражи и на охраняемые стоянки. Еще 11 автомобилей были принудительно вывезены на специализированную стоянку.

В администрации добавили, что автозаводцы могут самостоятельно сообщить о фактах обнаружения брошенных или разукомплектованных автомобилей в отдел по содержанию и эксплуатации дорог администрации Автозаводского района.

Ранее сообщалось, что волонтёры благоустроили три храма в Нижегородской области в рамках проекта.