Apple удалила VK из App Store: что ждёт волгоградцев

Компания Apple удалила приложения VK из App Store. На её устройствах стали недоступны соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», VK Музыка и VK Мессенджер, VK Видео и VK Знакомства, а также VK Звонки, VK Play, VK Teams, приложения «Маруся» и «Юла», «Дзен», почта и облако Mail. На действия компании отозвались российские политики и бизнесмены. Что ждёт в связи с этим волгоградцев, выяснял vlg.aif.ru.
«Под санкции не попадали».
В VK прокомментировали: компания никогда не находилась под санкциями и не была включена в санкционные списки. Тем не менее, Apple удалила её приложения и ограничила россиянам доступ к сервисам, которыми пользуются десятки миллионов.
«Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях», — пояснили в компании. И заверили, что продолжат работать в интересах пользователей.
«Сначала Max, теперь VK».
Минцифры России уже обратилось в ФАС в связи с удалением VK из AppStore, назвав действия Apple «политически мотивированным» и охарактеризовав его как «проявление недобросовестной конкуренции».
По мнению представителей министерства никаких данных для блокировки приложений VK нет. В Минцифры также напомнили, что удалённые приложения используются для информирования россиян о рисках ЧС и происшествий. Однако компания Apple проигнорировала эти их социально значимые функции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возникает сомнение в надежности Apple как поставщика коммерческих услуг. И если от неё не поступят разъяснения, «нужно дальше соответственно строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией». Тем более что это не первый случай — ранее из AppStore был удален Max.
«В чистом виде информационная война».
С комментариями выступил депутат Госдумы Антон Горелкин.
«Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей», — сказал он, добавив, что действия компании — «в чистом виде информационная война», напоминающая «банальную месть» в масштабах, которые подходят под определение «не цифровой дискриминации, а настоящего террора».
В свою очередь блогер, предприниматель и общественный деятель Мария Погребняк эмоционально высказалась: «Это уже просто наглость».
Мама четверых детей поделилась: «Мы хотим просто пользоваться своими банками и соцсетями, где все уже понятно, а вместо этого нас загоняют в угол. Это уже похоже на информационное давление против обычных людей».
В свою очередь политобозреватель Андрей Гусий обратил внимание на другую проблему, которая может возникнуть у россиян.
«Apple могут запретить в России. Само удаление приложений VК, ОК и Дзен не вызвало столько негатива в обществе, сколько желание самим превратить все “яблочные” устройства в кирпич», — говорит он.
И речь идет не только о телефонах — планшетах, ноутбуках, моноблоках, достаточно большом сегменте электроники, которая используется в том числе в бизнесе.
«Невольно приходит мысль, что в некоторых направлениях мы делаем больше для разгона негатива в отношении власти, чем многие западные недруги. То есть мысль не о том, как обойти блокировку и удаление приложений, а — заблокировать. Понимаю, так проще, так меньше думать надо», — высказался волгоградец.