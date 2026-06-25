В центре Светлогорска разрешили построить пятиэтажный жилой дом

В Светлогорске на улице Карла Маркса будут строить пятиэтажный дом на 4 квартиры. На его месте сейчас стоит старый домик, который снесут. Проект рассмотрели и одобрили 25 июня на заседании архитектурно-градостроительного совета в правительстве области.