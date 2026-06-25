Градосовет отказал в установке большого экрана на лифте в Светлогорске

«Это рекламная конструкция. Мы с вами прекрасно понимаем, что она вообще фасад может изуродовать. Я не про это конкретно говорю, но представьте проект нашего краеведческого музея, который мы смотрели. Великолепное симпатичное здание. Давайте представим, что треть этого фасада займёт экран. Это не архитектурный вопрос и пусть решает муниципалитет? Конечно, нет. Позиция должна быть внятной. Нельзя на каждый глухой фасад ляпать рекламную конструкцию, растяжку, экран. Давайте на променаде в Зеленоградске по этой логике с десяток цветных экранов воткнём? Будет наверняка заинтересован инвестор, который скажет: “Я очень хочу транслировать на сумасшедший пешеходный трафик свой контент”. Наверняка», — ответил замгубернатора.