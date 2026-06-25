Градосовет отказал в установке большого экрана на лифте в Светлогорске

Архитектурно-градостроительный совет отказал в установке большого экрана на лифте в Светлогорске. Вопрос рассматривали на заседании в четверг, 25 июня.
Проект представил архитектор Эдуард Рыленко и компания «СЛК-Инвест» Александра Башина, которая строила подъёмник на променаде. Инвестор планировал установить рекламную конструкцию на бетонной стене лифтовой шахты. Авторы посчитали уместным дополнить внешний облик объекта световым экраном. Они отмечали, что будут демонстрировать в том числе социальную и туристическую рекламу.
Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин заявил, что согласование рекламных конструкций является полномочиями муниципалитета. С точки зрения внешнего облика лифта такой экран, по его мнению, не сделает лучше или хуже. Поэтому архитекторы выразили готовность поддержать позицию администрации Светлогорска. Однако против выступил заместитель губернатора Валерий Шерин.
С моей точки зрения, это дополнительный информационный шум, который будет оказывать лишнее визуальное воздействие на людей. Не на каждую бетонную стену нужно ляпать рекламную конструкцию. Желание инвестора абсолютно понятное — каждый квадратный метр использовать для зарабатывания денег. Но объект был сформирован, представлен, одобрен и он сегодня самодостаточный. Это моё субъективное мнение. Ляпать на него дополнительные рекламные конструкции — это объект ухудшает. Давайте голосовать, счётная комиссия посчитает, решение примем. Я голосую против, — сказал Шерин.
После этого члены градосовета из числа архитекторов воздержались при голосовании, Валерий Шерин и глава Минградполитики Кристина Подскребкина подняли руки «против». Костромин подвёл итог, что проект отклоняется. Из зала послышалось напоминание, что решение носит рекомендательный характер.
«Это рекламная конструкция. Мы с вами прекрасно понимаем, что она вообще фасад может изуродовать. Я не про это конкретно говорю, но представьте проект нашего краеведческого музея, который мы смотрели. Великолепное симпатичное здание. Давайте представим, что треть этого фасада займёт экран. Это не архитектурный вопрос и пусть решает муниципалитет? Конечно, нет. Позиция должна быть внятной. Нельзя на каждый глухой фасад ляпать рекламную конструкцию, растяжку, экран. Давайте на променаде в Зеленоградске по этой логике с десяток цветных экранов воткнём? Будет наверняка заинтересован инвестор, который скажет: “Я очень хочу транслировать на сумасшедший пешеходный трафик свой контент”. Наверняка», — ответил замгубернатора.
Чиновник добавил, что установка таких конструкций должна согласовываться на этапе проектирования объектов. «Каждому решению своё место, своя точка, на мой взгляд. Если проектируется здание и предполагается размещение на фасаде крупной световой рекламной конструкции, это нужно заранее закладывать в проект и показывать. А когда существующий лаконичный объект, который выглядит самодостаточным, — сдержанный, где-то немножко суровый по архитектуре, балтийской, соответствующей месту, и на неё мы сейчас вляпаем это светящееся табло? У нас свободная страна, все руку поднимают и голосуют. Я голосую против. Мне это не нравится. Вот и всё», — заключил Шерин.
Компания «СЛК-Инвест» получила разрешение на строительство лифта у театра эстрады в декабре 2018 года. Высота шахты поъёмника составила 42 метра, на неё опирается 36-метровая ферма, которая ведёт к двум кабинам на 24 человека. Лифт открыли в 2021 году.