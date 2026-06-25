Начальная военная подготовка будет увеличена вдвое в российских школах

Кроме того, министр отметил развитие профессиональных чемпионатов, ориентированных на потребности экономики и на подготовку востребованных кадров. В целях военно‑патриотического воспитания и переподготовки кадров создан центр «Вершина», где участники СВО получают навыки для последующей работы в школах и колледжах. Ведомство также отчиталось о масштабной инфраструктурной работе: построено более 1,6 тыс. школ, капитально отремонтировано около 6 тыс. образовательных учреждений, реализуются программы по капитальному ремонту детсадов и колледжей.