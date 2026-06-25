Начальная военная подготовка будет увеличена вдвое в российских школах

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов в ходе встречи со слушателями спецпрограммы «Время героев» (включающей участников и ветеранов СВО) заявил о нескольких важных нововведениях в школьном образовании, сообщает ведомство.
В настоящее время предмет «Основы безопасности и защиты Родины» преподают для учащихся 6−11 классов; приблизительно 20% учебного времени сегодня отводится на начальную военную подготовку. По решению Минпросвещения с 1 сентября доля этой подготовки будет увеличена до 50%. В обновлённой программе предусмотрено изучение работы беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов.
Кравцов также анонсировал введение нового предмета «Духовно‑нравственная культура России», который появится в школах со следующего учебного года. Для его реализации министерство отобрало 83 героев — среди них бойцы спецоперации; о некоторых из них будут подготовлены документальные фильмы, которые станут частью образовательного контента.
Кроме того, министр отметил развитие профессиональных чемпионатов, ориентированных на потребности экономики и на подготовку востребованных кадров. В целях военно‑патриотического воспитания и переподготовки кадров создан центр «Вершина», где участники СВО получают навыки для последующей работы в школах и колледжах. Ведомство также отчиталось о масштабной инфраструктурной работе: построено более 1,6 тыс. школ, капитально отремонтировано около 6 тыс. образовательных учреждений, реализуются программы по капитальному ремонту детсадов и колледжей.
По словам Кравцова, изменения направлены на усиление патриотического воспитания молодёжи, практической подготовки школьников к исполнению гражданских и оборонных обязанностей, а также на формирование кадрового резерва для экономики и образовательной сферы.
Ранее сообщалось, что в школах появятся единые государственные учебники по каждому обязательному предмету.