В Волгограде приставы потратят 9 млн на бронь билетов для выдворенных мигрантов

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области ищет подрядчика, который по заявке будет покупать билеты для иностранцев, подлежащих административному выдворению из России. За оформление проездных документов в течение 2027 года готовы заплатить более 9,4 миллиона рублей. И это не считая стоимости самих билетов за границу.