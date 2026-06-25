Юрист Алешкин рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать умершими

Родственники семьи Усольцевых, которая в сентябре прошлого года пропала в красноярской тайге, уже сейчас могут обратиться в суд с просьбой признать Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь умершими. Об этом в комментарии aif.ru заявил адвокат Андрей Алешкин.
Юрист пояснил, что по закону человека можно признать умершим, если о нем нет сведений по месту жительства в течение пяти лет. Однако из этого правила есть исключение.
В случае если человек пропал при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель в результате несчастного случая, то срок для подачи заявления о признании умершим сокращается до шести месяцев.
«Усольцевы пропали в тайге, где резко ухудшилась погода, рельеф сложный, есть различные риски», — подчеркнул Алешкин.
По его словам, суд примет во внимание эти обстоятельства, изучит ситуацию и вынесет решение. При этом днем смерти может быть признан день предполагаемой гибели.
Из близких родственников у Усольцевых остался сын Ирины от первого брака и его бабушка.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября прошлого года, когда отправились в поход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.
Выдвигались различные версии исчезновения семьи, однако Следственный комитет считает единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.
Проведены несколько этапов поисковой операции, однако следы Усольцевых обнаружить так и не удалось.