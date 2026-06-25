В подмосковном Видном прошел фестиваль исторического фехтования

Фестиваль исторического фехтования «Броненосец» состоялся 20 июня в городе Видное Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
На площадке у кинотеатра «Искра» прошли поединки по правилам исторического средневекового боя, а также командные схватки и соревнования по стрельбе из лука. Всего в боях выступили около 50 участников из Республики Коми, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов страны. Отмечается, что бойцы использовали костюмы, стилизованные под средневековье.
«Фестиваль “Броненосец” уже стал ярким событием в культурной и спортивной жизни округа. Такие форматы помогают молодежи ближе познакомиться с историей и делают ее более понятной. Они объединяют людей разных возрастов и создают живую атмосферу общения. Мы рады, что в Видном собрались участники из разных регионов и что интерес к проекту растет», — сказал директор учреждения по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.