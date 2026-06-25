В подмосковном Видном прошел фестиваль исторического фехтования

«Фестиваль “Броненосец” уже стал ярким событием в культурной и спортивной жизни округа. Такие форматы помогают молодежи ближе познакомиться с историей и делают ее более понятной. Они объединяют людей разных возрастов и создают живую атмосферу общения. Мы рады, что в Видном собрались участники из разных регионов и что интерес к проекту растет», — сказал директор учреждения по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров.