В тульском онкоцентре открыли кабинет психоэмоциональной реабилитации

Всего доступно четыре программы: «Медитация» — для глубокого расслабления, «Релаксация» — для снятия мышечного и эмоционального напряжения, «Головная боль» — для облегчения болевого синдрома и «Сон» — для нормализации сна и борьбы с бессонницей. Посетить кабинет могут все пациенты отделения реабилитации онкоцентра. Психологическую поддержку там уже получили около 150 человек.