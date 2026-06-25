В тульском онкоцентре открыли кабинет психоэмоциональной реабилитации

Кабинет психоэмоциональной реабилитации появился в Тульском областном клиническом онкологическом диспансере, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Новое направление отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Во время сеанса пациент надевает персональные наушники, а на индивидуальном мониторе идет специальная трансляция. Световые и звуковые эффекты помогают расслабиться и отвлечься от переживаний. Один сеанс длится 20−30 минут, а полный курс состоит из 8−9 занятий», — сказала заведующая отделением медицинской реабилитации онкодиспансера Лидия Швецова.
Всего доступно четыре программы: «Медитация» — для глубокого расслабления, «Релаксация» — для снятия мышечного и эмоционального напряжения, «Головная боль» — для облегчения болевого синдрома и «Сон» — для нормализации сна и борьбы с бессонницей. Посетить кабинет могут все пациенты отделения реабилитации онкоцентра. Психологическую поддержку там уже получили около 150 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.