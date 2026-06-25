Нижегородские власти опровергли перенос даты запрета на продажу вейпов

Минэкономразвития Нижегородской области опровергло сведения о переносе даты запрета на оборот вейпов в регионе.
В ряде публикаций утверждалось, что срок вступления ограничений сдвигается с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027 года. Однако в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области подчеркнули: эта информация ошибочна.
Действующие планы остаются неизменными — запрет начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Документ с альтернативной датой был размещён некорректно — его опубликовали по ошибке.
Ранее Госдума разрешила ввести запрет на продажу вейпов в Нижегородской области.