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Нижегородские власти опровергли перенос даты запрета на продажу вейпов

Документ с альтернативной датой был размещён некорректно — его опубликовали по ошибке.

Минэкономразвития Нижегородской области опровергло сведения о переносе даты запрета на оборот вейпов в регионе.

В ряде публикаций утверждалось, что срок вступления ограничений сдвигается с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027 года. Однако в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области подчеркнули: эта информация ошибочна.

Действующие планы остаются неизменными — запрет начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Документ с альтернативной датой был размещён некорректно — его опубликовали по ошибке.

Ранее Госдума разрешила ввести запрет на продажу вейпов в Нижегородской области.