Игрок ФК «Ростов» Рустам Ятимов номинирован на приз имени Льва Яшина

Рустам Ятимов родился 13 июля 1998 года в Нижнем Новгороде. Начал заниматься футболом в «Волга-СДЮСШОР-8» в 2012 году. В 2016 году подписал контракт с ФК «Волга», спустя год подписал контракт с «Истиклолом» (Душанбе), но в том же году он был расторгнут по обоюдному согласию.