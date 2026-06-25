Медведев ознакомился с ходом реставрационных работ в Павловске

ПАВЛОВСК, 25 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава оргкомитета по подготовке празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля в Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев ознакомился с ходом реставрации павильонов на территории музея-заповедника, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг зампред Совбеза посетил Павловск, где провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля.
«Сегодня обсудим, как выполняется план основных мероприятий в преддверии юбилея», — сказал Медведев, открывая заседание.
Медведев отметил, что план рассчитан на период до 2032 года, однако основной объем ремонтно-реставрационных работ пройдет до 2029 года.
«Часть поставленных задач уже выполнена. Ряд крупных объектов отреставрирован, на некоторых работы близки к окончанию. Мы вот сейчас тоже осмотрели два объекта — “Храм Дружбы” и “Старое Шале”, — рассказал Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что ремонт и реставрация объектов ведутся в том числе за счет использования небюджетных источников.
«Хочу поблагодарить всех, кто в этом процессе участвует», — добавил он.
Медведев также указал, что план состоит из 38 позиций, разделенных на три блока: ремонтно-реставрационные работы дворцово-паркового ансамбля, культурно-просветительские мероприятия, а также публикация юбилейных изданий.
«Наша задача остается неизменной — вернуть Павловскому ансамблю уникальный облик и сделать его центром притяжения для миллионов людей. Он, собственно, таким и является сейчас, и в общем-то я неоднократно вспоминал — был таким и 50 лет назад, но тем не менее все-таки любой уникальный музейный комплекс требует реставрации», — сказал Медведев.
При этом, как подчеркнул зампред Совбеза, Павловск и сейчас остается открытым для гостей, музейно-просветительская работа здесь не прерывается.
«Давайте поделимся ощущениями, как идет реализация плана. Обратим внимание на те проблемы, которые при необходимости еще нужно включить в план», — сказал Медведев.
Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII — начала XIX веков, — памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО.