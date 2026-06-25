Медведев ознакомился с ходом реставрационных работ в Павловске

«Наша задача остается неизменной — вернуть Павловскому ансамблю уникальный облик и сделать его центром притяжения для миллионов людей. Он, собственно, таким и является сейчас, и в общем-то я неоднократно вспоминал — был таким и 50 лет назад, но тем не менее все-таки любой уникальный музейный комплекс требует реставрации», — сказал Медведев.