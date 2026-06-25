Telegraph: конфликт на Украине делает оборонные планы Британии неактуальными

Кофлин отмечает, что в прошлогоднем Обзоре стратегической обороны Великобритании (SDR) говорилось о плачевном состоянии британских вооруженных сил.
По мнению автора, они были бы эффективны для ведения войн прошлого, а не будущих.
Кофлин приводит в пример конфликт на Украине, в ходе которого военнослужащие блестяще освоили использование дронов в военных целях.
Он указывает, что Министерство обороны Великобритании направило около 1 млрд фунтов на модернизацию нового танкового парка, состоящего из 148 танков Challenger. Однако их эффективность в будущих конфликтах, как подчеркивает автор, будет зависеть почти исключительно от их способности действовать в тандеме с БПЛА и другими новыми технологиями, такими как искусственный интеллект.
Кофлин считает, что «уроки Украины» необходимо полностью учесть в британской оборонной политике, чтобы «традиционные военные активы Великобритании были эффективны в войнах будущего».
На его взгляд, отчасти это связано с тем, что за десятилетия сокращения оборонного бюджета военно-промышленный комплекс страны пришел в упадок и не может выпускать необходимое количество боеприпасов.
В пример Кофлин приводит производство беспилотников. По его сведениям, британские военные имеют в своем распоряжении около 10 тыс. беспилотников — немногим больше того, что ВСУ используют за один день.