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Telegraph: конфликт на Украине делает оборонные планы Британии неактуальными

Кон Кофлин в статье для британской газеты The Telegraph призывает правительство выстраивать оборонную стратегию с учетом конфликтов, с которыми страна столкнется в ближайшие годы, а не конфликтов, в которых она участвовала в прошлом.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Кофлин отмечает, что в прошлогоднем Обзоре стратегической обороны Великобритании (SDR) говорилось о плачевном состоянии британских вооруженных сил.

Но он подчеркивает, что характер современных военных конфликтов стремительно меняется и многие из предложенных в SDR рекомендаций по улучшению ситуации, такие как закупка большего количества военных кораблей, самолетов и танков, уже неактуальны.

По мнению автора, они были бы эффективны для ведения войн прошлого, а не будущих.

Кофлин приводит в пример конфликт на Украине, в ходе которого военнослужащие блестяще освоили использование дронов в военных целях.

Это, на его взгляд, стало самым революционным достижением на поле боя со времен появления танков в Первой мировой войне, доказав, насколько важно быть технически подкованным и гибким на современном поле боя.

Он указывает, что Министерство обороны Великобритании направило около 1 млрд фунтов на модернизацию нового танкового парка, состоящего из 148 танков Challenger. Однако их эффективность в будущих конфликтах, как подчеркивает автор, будет зависеть почти исключительно от их способности действовать в тандеме с БПЛА и другими новыми технологиями, такими как искусственный интеллект.

Кофлин считает, что «уроки Украины» необходимо полностью учесть в британской оборонной политике, чтобы «традиционные военные активы Великобритании были эффективны в войнах будущего».

При этом автор сомневается в способности Британии вести крупномасштабную военную операцию «дольше нескольких недель».

На его взгляд, отчасти это связано с тем, что за десятилетия сокращения оборонного бюджета военно-промышленный комплекс страны пришел в упадок и не может выпускать необходимое количество боеприпасов.

В пример Кофлин приводит производство беспилотников. По его сведениям, британские военные имеют в своем распоряжении около 10 тыс. беспилотников — немногим больше того, что ВСУ используют за один день.

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