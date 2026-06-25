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В Ростовской области хотят создать полигон для тестирования беспилотной техники

Замгубернатора рассказала о планах по развитию автономного транспорта в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На пресс-конференции, посвященной развитию транспортного комплекса, заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова рассказала о планах по внедрению беспилотного и автономного транспорта в регионе.

Сейчас в регионе рассматривают три направления. Первое — автономная дорожная техника с удаленным управлением: асфальтоукладчики, катки и карьерные машины. Такую технику уже тестируют в ДНР. В Ростовской области ее планируют испытывать на специальном полигоне, который могут создать в Волгодонском филиале РосдорНИИ. Второе направление — беспилотные трамваи, но для этого сначала нужно реконструировать существующую трамвайную сеть. Третье — автономные морские суда, но этот вариант пока считают преждевременным. Развитие этого направления может быть сопряжено с большим количеством сложностей.

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