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Минэкономразвития Нижегородской области опровергло перенос запрета на вейпы — ограничения введут 1 сентября 2026 года

Информация о сдвиге даты вступления запрета на 1 марта 2027 года не соответствует действительности.

Источник: Время

Минэкономразвития Нижегородской области опровергло сообщения о переносе срока запрета на оборот вейпов в регионе — ограничения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Ведомство разъяснило, что информация о сдвиге даты вступления запрета на 1 марта 2027 года не соответствует действительности и появилась по ошибке из‑за публикации некорректного документа. Официальный источник подтверждает: сроки не изменены, и региональные ограничения вступят в силу с ранее объявленной даты — 1 сентября 2026 года.

Напомним контекст: федеральный закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции дал субъектам РФ право устанавливать запрет на розничную продажу вейпов. На федеральном уровне срок для введения подобных мер установлен в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года, однако Нижегородская область решила ввести региональные ограничения раньше.

Ранее губернатор Глеб Никитин заявлял, что вейпы должны исчезнуть с прилавков «в первый же день», когда это станет возможным.

Медицинские эксперты предупреждают о рисках для лёгких при регулярном использовании вейпов: пар может вызывать серьёзные поражения дыхательной системы и необратимые изменения лёгочной ткани.