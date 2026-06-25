Минэкономразвития Нижегородской области опровергло перенос запрета на вейпы — ограничения введут 1 сентября 2026 года

Ведомство разъяснило, что информация о сдвиге даты вступления запрета на 1 марта 2027 года не соответствует действительности и появилась по ошибке из‑за публикации некорректного документа. Официальный источник подтверждает: сроки не изменены, и региональные ограничения вступят в силу с ранее объявленной даты — 1 сентября 2026 года.