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Россиянка выиграла 29 млн рублей в лотерею, не угадав ни одного числа

Жительница Ростовской области Наталья Казак выиграла почти 29 млн рублей в лотерею «Всё или ничего», не угадав ни одного числа. Суперприз полагается тем, кто либо верно называет 12 чисел из 24, либо не угадывает ни одного. Билет женщина купила через мобильное приложение, а комбинацию отметила наугад.

Источник: Новости Mail

Удивительная история произошла с жительницей Ростовской области Натальей Казак: женщина выиграла в лотерею «Всё или ничего» почти 29 миллионов рублей — и при этом не угадала ни одного числа. Такой результат стал возможен благодаря особенностям правил игры: суперприз полагается тем, кто либо верно называет 12 чисел из 24, либо не угадывает ни одного.

Билет Наталья Дмитриевна купила, не выходя из дома — через мобильное приложение. Числовую комбинацию она отметила наугад: участие в лотереях давно стало для неё любимым увлечением. Когда после розыгрыша женщина увидела сумму выигрыша, эмоции буквально захлестнули её. «Мурашки пошли по коже, и я от удивления чуть не упала с дивана! Эмоции не описать словами!» — с улыбкой вспоминает победительница. Первым делом она позвонила детям, чтобы поделиться невероятной новостью.

Любопытная деталь: в день выигрыша на руку Наталье заполз маленький чёрный паук. Несмотря на то что женщина боится пауков, в тот момент она восприняла это как знак удачи.

До пенсии Наталья работала на предприятии по изготовлению керамики, а теперь с удовольствием занимается огородом и садом на своём участке — выращивает овощи и фрукты. У неё трое взрослых сыновей и две внучки.

Теперь перед победительницей открылись новые возможности. Часть выигрыша она планирует разделить между детьми, а оставшиеся средства потратить на собственное здоровье — в частности, поехать отдыхать в санаторий. История Натальи Казак ещё раз доказывает: порой удача приходит самым неожиданным образом.