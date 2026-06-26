Россиянка выиграла 29 млн рублей в лотерею, не угадав ни одного числа

Удивительная история произошла с жительницей Ростовской области Натальей Казак: женщина выиграла в лотерею «Всё или ничего» почти 29 миллионов рублей — и при этом не угадала ни одного числа. Такой результат стал возможен благодаря особенностям правил игры: суперприз полагается тем, кто либо верно называет 12 чисел из 24, либо не угадывает ни одного.
Билет Наталья Дмитриевна купила, не выходя из дома — через мобильное приложение. Числовую комбинацию она отметила наугад: участие в лотереях давно стало для неё любимым увлечением. Когда после розыгрыша женщина увидела сумму выигрыша, эмоции буквально захлестнули её. «Мурашки пошли по коже, и я от удивления чуть не упала с дивана! Эмоции не описать словами!» — с улыбкой вспоминает победительница. Первым делом она позвонила детям, чтобы поделиться невероятной новостью.
До пенсии Наталья работала на предприятии по изготовлению керамики, а теперь с удовольствием занимается огородом и садом на своём участке — выращивает овощи и фрукты. У неё трое взрослых сыновей и две внучки.
Теперь перед победительницей открылись новые возможности. Часть выигрыша она планирует разделить между детьми, а оставшиеся средства потратить на собственное здоровье — в частности, поехать отдыхать в санаторий. История Натальи Казак ещё раз доказывает: порой удача приходит самым неожиданным образом.