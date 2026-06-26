Россиянка выиграла 29 млн рублей в лотерею, не угадав ни одного числа

Билет Наталья Дмитриевна купила, не выходя из дома — через мобильное приложение. Числовую комбинацию она отметила наугад: участие в лотереях давно стало для неё любимым увлечением. Когда после розыгрыша женщина увидела сумму выигрыша, эмоции буквально захлестнули её. «Мурашки пошли по коже, и я от удивления чуть не упала с дивана! Эмоции не описать словами!» — с улыбкой вспоминает победительница. Первым делом она позвонила детям, чтобы поделиться невероятной новостью.