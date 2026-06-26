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Блогер превратил девушку в приманку для акулы ради вирусного видео

Блогер Энтони Доусон привязал к ногам модели Сесе Роуз веревку с рыбой на крючке и сбросил ее в море. Эксперимент длился несколько часов, и в итоге на приманку клюнула акула-нянька. Ролик набрал миллионы просмотров, вызвав бурю споров о границах допустимого контента.

Источник: Freepik

В погоне за вирусным контентом некоторые блогеры готовы идти на откровенно опасные эксперименты. Так, во Флориде модель Сесе Роуз стала живой приманкой для акул — весь процесс снимал и затем опубликовал в соцсетях блогер Энтони Доусон (известный как TooTurntTony). Об этом сообщает Daily Mail.

Схема «эксперимента» выглядела пугающе просто: к девушке крючком прикрепили рыбу, к ногам привязали верёвку, а потом сбросили в воду. Сесе Роуз провела в море несколько часов. По её словам, поначалу она сильно боялась, но старалась держаться за мысль, что акула заинтересуется рыбой на крючке, а не ею самой. В итоге на приманку клюнула акула‑нянька. На кадрах видно, как модель сначала спокойно лежит на воде, а затем её резко утаскивает вниз. Слышны крики Сесе, зовущей Доусона. Примерно через две минуты блогер вытащил девушку из воды. Позже он показал в ролике и её лодыжки — следов укусов на них не оказалось. Пойманную акулу‑няньку блогер тоже заснял.

Сама Сесе призналась, что всё время надеялась: большая белая акула так и не появится. При этом и девушка, и блогер заранее обсуждали риски — Доусон оценивал вероятность серьёзного ЧП примерно в 10%. Опубликованный ролик набрал свыше 10,6 миллиона просмотров, вызвав в сети бурю эмоций: одни зрители восхищались смелостью участников, другие резко осуждали саму идею подобной съёмки.