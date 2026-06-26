Блогер превратил девушку в приманку для акулы ради вирусного видео

Схема «эксперимента» выглядела пугающе просто: к девушке крючком прикрепили рыбу, к ногам привязали верёвку, а потом сбросили в воду. Сесе Роуз провела в море несколько часов. По её словам, поначалу она сильно боялась, но старалась держаться за мысль, что акула заинтересуется рыбой на крючке, а не ею самой. В итоге на приманку клюнула акула‑нянька. На кадрах видно, как модель сначала спокойно лежит на воде, а затем её резко утаскивает вниз. Слышны крики Сесе, зовущей Доусона. Примерно через две минуты блогер вытащил девушку из воды. Позже он показал в ролике и её лодыжки — следов укусов на них не оказалось. Пойманную акулу‑няньку блогер тоже заснял.