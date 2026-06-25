Молодежный фестиваль, концерты на любой вкус и громкий финал Платоновского фестиваля

Первый месяц лета подходит к концу, что знаменует собой разгар периода отпусков. Погода позволяет воронежцам проводить много времени на природе или же на даче — в зависимости от предпочтений. Однако культурная жизнь в областном центре не поставлена на паузу: грядущий уикенд предлагает широкий ассортимент образовательных, развлекательных, музыкальных и зрелищных мероприятий на все вкусы. Одним из них станет масштабный финал Платоновского фестиваля — Музыка мира в Белом колодце. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».
Концерты, опера и балет.
Визитная карточка Платоновского фестиваля искусств, — масштабный опен-эйр Музыка мира в Белом колодце — пройдет в этом живописном месте на берегу озера в окружении меловых скал 27 июня. В 2026 году на фестивале выступят фолк-группа из Башкортостана Ay Yola, коллектив из Конго Jupiter & Okwess, а также мультикультурная группа Kumbia Boruka, в составе которой восемь музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции. Каждый из участников опен-эйра по своему уникален. Ay Yola создает не просто концерт, а сценический опыт — между ритуалом, историей и современным шоу. Панк-рок энергия и музыка Jupiter & Okwess черпают вдохновение из языков, ритмов и музыкальных идей со всей страны, в которой проживает более 450 этнических групп. А композиции группы Kumbia Boruka, впервые выступающей в России, отражают звук мексиканских улиц — классическую кумбию, смешанную с рэгги, даб и тропические ритмы.
Ансамбль Lumine 26 июня исполнит музыку эпохи барокко в лютеранской церкви святой Марии. В исполнении коллектива прозвучат произведения Баха, Генделя, Вивальди и других великих композиторов. Музыку эпохи барокко характеризуют полифония, контрастность, богатство орнаментов и глубокая эмоциональность — каждая часть произведения подчинена определенной эмоции.
Оркестр Cagmo 26 июня представит в Воронежской филармонии новую концертную программу по музыке известных рок-групп — «Рок симфония при свечах». В подборку вошли хиты таких музыкальных коллективов, как: System Of A Down, Linkin Park, Metallica, Evanescence, Green Day, Papa Roach, Korn, Guano Apes, The Offspring, Alien Ant Farm. Аранжировки сохраняют энергетику и характер оригинальных треков, при этом раскрывая их с новой стороны. Оркестровое звучание фортепиано, струнных, флейты и ударных усиливает эмоциональное восприятие знакомых хитов.
Жемчужины русской классики исполнит Воронежский академический симфонический оркестр в филармонии 28 июня. В программу войдут произведения Шостаковича, Глинки, Бородина, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и других великих композиторов. Место за дирижерским пультом займет заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий.
В рамках закрытия 68-го театрального сезона Театр оперы и балета 26, 27 и 28 июня покажет балет «Пахита» в трех действиях. Премьера постановки хореографа Юрия Смекалова состоялась в ноябре прошлого года. Балет рассказывает зрителям запутанную историю любви двух молодых людей, которая, несмотря на все неурядицы, заканчивается счастливым воссоединением любящих сердец. Впервые представлен он был в 1846 году на сцене Парижской оперы в постановке Жозефа Мазилье на музыку Эдуара Дельдевеза. Кроме того, 27 июня на малой сцене будет представлена опера в одном действии «Бедные люди» по роману Федора Достоевского.
27 июня воронежцев приглашают в Зеленый театр на концерт заслуженного артиста России, баяниста, певца и композитора Валерия Семина с новой программой «Привет, осень золотая!». В репертуаре артиста — более 500 произведений, в числе которых есть авторские песни и композиции, песни советского периода, застольные, комсомольские, военные песни, а также песни из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии и музыка народов мира. Кроме того, 26 июня в Зеленом театре симфонический оркестр Воронежского концертного зала исполнит хиты группы «Сектор газа» в оригинальных аранжировках.
В Городском дворце культуры 28 июня состоится большой отчетный концерт студентов академии Игоря Крутого и вручение премии «Крутые дети». На сцену выйдут коллективы и солисты академии. В своих выступлениях они расскажут историю, собранную в музыкальный альбом воспоминаний — от первых шагов к сцене до формирования собственного звучания.
BadCurt (Владислав Толиченков) 26 июня приезжает в Воронеж с большим сольным концертом и выступит в баре Diesel (Дизель Холл). На концерте пройдет презентация новых синглов и прозвучат уже известные хиты — «Миллион чувств», «Керт, я люблю тебя» и другие.
Спектакли и шоу.
Спектакль «Снежный вальс» покажут на сцене Воронежского концертного зала 26 июня. В главных ролях — Мария Порошина и Ярослав Бойко. «Снежный вальс» — история о том, как два совершенно разных человека неожиданно оказываются ближе, чем могли предположить. По словам создателей, спектакль подойдет зрителям, которые любят камерные истории про отношения без надрыва и сложной драмы, где важнее наблюдать за людьми, чем за событиями, а также тем, кто ценит легкий юмор и узнаваемые жизненные ситуации.
Камерный театр 27 июня покажет премьерный спектакль «Гоголь. Души» — пластическую фантазию на тему творчества классика. Режиссер-хореограф Константин Семенов стремился осмыслить и понять наследие писателя, исследовать его художественные миры, внутри которых заключены души — не мертвые, но и не живые. 28 июня на сцене театра — сатирическая комедия швейцарского романиста и драматурга Макса Фриша «Бидерман и поджигатели» в постановке Галины Зальцман. Помимо этого в пятницу, 26 июня, в кафе театра покажут маленький спектакль «Женщины, которые осмеливаются» по рассказам Ги де Мопассана.
Театр драмы имени Кольцова 26 июня покажет на малой сцене драму в одном действии «С училища». Эскиз спектакля по пьесе современного драматурга Андрея Иванова был создан в 2019 году в рамках творческой лаборатории СИТО (Современное исследование театральных объектов). На большой сцене Кольцовского театра 28 июня представят ироническую комедию в двух действиях «Любимые люди» по рассказам Василия Шукшина.
На основной сцене Никитинского театра 26 июня — «Ваша жестянка сломалась» по книге Аллы Горбуновой, 27 и 28 июня — спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» по пьесе Шекспира, трижды номинированный на национальную театральную премию «Золотая маска». На сцене «Прогресс» 27 июня сыграют спектакль «Миленькие мои, или Кто писает в лифте?», а 28 июня покажут постановку «Клара Милич» по последней повести Тургенева.
Новый театр 27 июня приглашает на беби-спектакль (от трех лет) «Лулу и динозавр» — светлую и трогательную историю о необычной дружбе. Театр также предупреждает, что показ спектакля «Великий человек», запланированный на 28 июня, был отменен.
28 июня в клуб Aura возвращается бокс — там состоится турнирное событие из цикла «Бои за будущее». Устроители обещают жесткие поединки с участием как известных бойцов, так и «новых имен», а также яркую шоу-программу.
В стендап-клубе на проспекте Революции 26 июня — «Большой стендап», 27 июня — «Жесткий стендап» с черным юмором, а 28 июня — большой сольный концерт Дмитрия Бирюкова.
Выставки.
Выставку Банка России «От купюр» можно посетить в юношеской библиотеке имени Кубанева. Экспозиция помогает проследить эволюцию российских банкнот — от первых ассигнаций 1769 года до современных денег. На выставке можно узнать, почему купюру номиналом пять рублей исторически называли «синенькой», а десятирублевку — «красненькой», кто был изображен на 500-рублевых банкнотах и как определялась подлинность первых бумажных денег.
Персональная выставка народного художника РФ Анатолия Любавина «Ускользающая красота» завершает свою работу в рамках Платоновского фестиваля. В этот уикенд она доступна для посещения в выставочном зале на Кирова, 8. Экспозиция представляет собой визуальный диалог художника с понятием вечной женственности, ее загадкой и неуловимым, но постоянным течением. Эффект «ускользания» достигается через тонкое использование света и тени, мягкие переходы цветов и деликатные образные решения.
Выставка художницы Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» доступна для посещения в Художественном музее имени Крамского. В основе проекта — рефлексия о природе творчества, хрупкости прекрасного, борьбе материала и идеи. Представлены около 40 работ, экспозиция объединяет две линии: графику из цикла «Новое платье» и абстрактные сюжеты и натюрморты.
Мастер-классы и экскурсии.
26,27 и 28 июня Театр оперы и балета приглашает воронежцев на экскурсию для взрослых «Вселенная театра», которая приоткрывает двери в безграничные театральные миры. В этом формате объединены обзорные экскурсии по зрительской и закулисной локациям здания.
Музейное занятие «Звезды русского искусства» пройдет 28 июня в Художественном музее имени Крамского. Известнейшие мастера русской живописи: Брюллов, Айвазовский, Куинджи, Шишкин, Репин — работы этих и других ярких представителей отечественного искусства можно увидеть в основной экспозиции музея. На занятии под руководством научного сотрудника участники смогут изучить их произведения и узнать, чем художники заслужили такое признание. Также в этот день состоится музейное занятие «Художник в театре» в рамках выставки «Создатели миров. Воронежские театральные художники».
26 июня в Центре креативных индустрий «Матрешка» — день видеопроизводства. Запланировано проведение мастер-класса «Основы мобильной видеосъемки», на котором преподаватель направления «Видеопроизводство» Сергей Чеченев расскажет, как правильно настроить камеру телефона и познакомит с основами монтажа в Capcut. Кроме того, состоится просмотр короткометражной картины, на основе которой участники разберут, как можно интересно рассказать историю с помощью визуального языка.
А 27 июня в «Матрешке» пройдет мастер-класс, посвященный работе в Figma. Дизайнер Наталья Тихонова познакомит с основными инструментами этого редактора и покажет, как применять их для создания эффектных постеров. Участники занятия создадут трендовый дизайн с летним настроением, научатся выстраивать гармоничные композиции, работать со слоями и расставлять яркие акценты. Готовые постеры можно будет распечатать и забрать с собой.
Музей «Арсенал» 28 июня приглашает на речную экскурсию «Воронеж на волнах истории». Также до 28 июня там доступна выставка «День изменивший мир» из фондов Краеведческого музея, посвященная 85-летию начала Великой Отечественной войны.
В выходные также можно отправиться в парк «Нелжа.ру» — 28 июня состоится очередная поездка по программе «Графский поезд: путешествие в сказку». В программу включено посещение экспозиции «Зал ожидания XIX века» на станции Графская, путешествие в сопровождении экскурсовода, знакомство со старинной Земской школой, посещение музейного комплекса «Соколов хутор», путешествие по Сказочному лесу и другое.
Кинопоказы и лекции.
В студии на Пятницкого, 52 в пятницу, 26 июня, пройдет лекция Ирэн и Всеволода Турбиных «Краши на кушетке: французские писатели на приеме у психолога». Этот вечер предназначен для тех, кто любит литературу и интересуется психологией — участникам расскажут, как великие романы рождались не вопреки, а благодаря личным драмам их авторов. А в воскресенье, 28 июня, в киноклубе будут смотреть и обсуждать «последний советский фильм» Отара Иоселиани — «Пастораль» (1976). В картине режиссер противопоставляет суетный, «профессиональный» мир музыкантов, живущих по правилам, и первозданную, естественную гармонию сельской жизни, размышляет о природе искусства, культуре и утрачивающейся связи человека с прекрасным.
27 июня в пространстве выставки «Создатели миров» в музее имени Крамского состоится особая творческая встреча, гостьей которой станет актриса Воронежского академического театра драмы имени Кольцова Наталия Мирандола — не только участник театральной труппы, но и вдова главного художника драмтеатра Алексея Голода. На встрече можно будет прикоснуться к театральному закулисью и услышать из первых уст истории о становлении художника, его жизненном пути и легендарном творческом тандеме с народным артистом России Анатолием Ивановым.
«Синематека» 26 июня организует в кафе «Матрешки» показ документального фильма «Робин Уильямс: Загляни в мою душу» (2018). Это — откровенный и трогательный рассказ о жизни одного из самых любимых комиков современности. Редкие архивные записи, фрагменты выступлений, воспоминания друзей, коллег и близких позволяют увидеть не только звезду экрана, но и человека, который всю жизнь искал любовь, признание и внутреннюю гармонию.
Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) 26 июня приглашает на просмотр документальной ленты «Рожденный атомом». Картина погружает в удивительную историю зарождения мирного атома и показывает, как станция «Обнинское» дала начало крупнейшему научному центру страны. Фильм создан кинокомпанией «Кадет Синема» в содружестве с Обнинским институтом атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) при поддержке компании SINTEC Group.
Активности на открытом воздухе.
В Центральном парке культуры и отдыха («Динамо») 27 июня с 12:00 до 15:00 состоится большой городской молодежный фестиваль «Я никогда не…», приуроченный ко Дню молодежи. Форум объединит на одной площадке бесплатные образовательные, творческие, спортивные, технологические и благотворительные активности. На территории парка будут работать интерактивные зоны, где гости смогут опробовать свои навыки в спорте, VR-технологиях, робототехнике, медиа, кастомизации одежды и записи подкастов, а также принять участие в благотворительных и развлекательных мероприятиях. На сцене фестиваля пройдет «открытый микрофон», где каждый желающий сможет показать свои творческие способности. По словам организаторов, проект рассчитан на тех, кто находится в поиске своего направления, хочет познакомиться с возможностями для развития и попробовать себя в разных сферах.
28 июня воронежцев приглашают на практическую арт-прогулку «Городские наброски» с художницей Юлей Азаровой по дворику дома на Пятницкого, 52. На прогулке можно будет посмотреть и поговорить про выставку «Город. Движение. Рисунок», узнать об истории дома и окружающих улиц, создать наброски понравившихся объектов — пейзажей, строений, растений, предметов, визуальных пятен и надписей. Мероприятие пройдет в формате пленэра за чашкой чая. По желанию участников их итоговые работы могут стать частью выставки «Город. Движение. Рисунок», которая экспонируется в студии на Пятницкого, 52.
Цикл бесплатных концертов «Лето в Кольцовском сквере» продолжается. В субботу, 27 июня, там выступит ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата». А в воскресенье горожан зовут на выступление «Воронежских солистов». Воронежская филармония оставляет за собой право отмены концертов при неблагоприятных погодных условиях.
Возле бассейна парк-отеля «Дивный» 28 июня «Синематека» проведет показ фильма «Мистер и миссис Смит» (2005). Фильм соединяет в себе несколько жанров — в нем есть и зрелищный боевик с погонями и перестрелками, и романтическая комедия, и шпионский триллер, и история о браке, в которой многое может казаться знакомым.
В парке «Дельфин» 27 июня будут на различных площадках с размахом отмечать День молодежи, а 28 июня запланированы концерты от шоу-группы «Континент». Завершится неделя выступлением ребят на пирсе и у маяка.