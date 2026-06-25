Молодежный фестиваль, концерты на любой вкус и громкий финал Платоновского фестиваля

Визитная карточка Платоновского фестиваля искусств, — масштабный опен-эйр Музыка мира в Белом колодце — пройдет в этом живописном месте на берегу озера в окружении меловых скал 27 июня. В 2026 году на фестивале выступят фолк-группа из Башкортостана Ay Yola, коллектив из Конго Jupiter & Okwess, а также мультикультурная группа Kumbia Boruka, в составе которой восемь музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции. Каждый из участников опен-эйра по своему уникален. Ay Yola создает не просто концерт, а сценический опыт — между ритуалом, историей и современным шоу. Панк-рок энергия и музыка Jupiter & Okwess черпают вдохновение из языков, ритмов и музыкальных идей со всей страны, в которой проживает более 450 этнических групп. А композиции группы Kumbia Boruka, впервые выступающей в России, отражают звук мексиканских улиц — классическую кумбию, смешанную с рэгги, даб и тропические ритмы.