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Бывший вратарь воронежского «Факела» Гудиев претендует на приз имени Льва Яшина

По итогам сезона РПЛ 2025/2026 вратарь тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев, который два года выступал за воронежский «Факел», вошел в число номинантов на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина. Премия ежегодно вручается лучшему голкиперу российского футбольного сезона.

Источник: Коммерсантъ

По итогам сезона РПЛ 2025/2026 вратарь тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев, который два года выступал за воронежский «Факел», вошел в число номинантов на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина. Премия ежегодно вручается лучшему голкиперу российского футбольного сезона.

На награду претендуют вратари, которые провели в чемпионате России не менее 16 матчей в качестве основного вратаря. Воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак» в минувшем сезоне сыграл 25 матчей в РПЛ, в четырех из них отстояв на ноль. По числу отраженных ударов с игры (97 из 133) Гудиев находится в числе лидеров лиги.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина учрежден журналом «Огонек» в 1960 году после победы сборной СССР на первом чемпионате Европы. После вхождения издания в структуру «Коммерсанта» в 2009 году награда вручается издательским домом. Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» на основе читательского голосования и после консультаций с футбольными экспертами.

Всего в списке претендентов 13 вратарей, включая действующего обладателя приза Станислава Агкацева из «Краснодара», а также Игоря Акинфеева (ЦСКА), Александра Максименко («Спартак»), Дениса Адамова («Зенит») и других голкиперов РПЛ. На данный момент в голосовании лидирует вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин. Проголосовать за лучшего вратаря России-2025/2026 можно здесь.

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