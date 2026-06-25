В Волгограде вернули к жизни легендарный трамвай Татра 3: смотрите, каким он стал

— Представленный сегодня пилотный образец модернизированного трамвая — наглядный пример того, как можно решать эту задачу в комплексе с развитием местных предприятий. Не менее важно и то, что капитально-восстановительный ремонт хорошо зарекомендовавших себя моделей трамваев и троллейбусов позволяет, во-первых, продлить срок их службы, во-вторых — сэкономить бюджетные средства на приобретение новой техники, которые можно направить на развитие других объектов транспортной инфраструктуры, — убежден председатель комиссии по вопросам реализации государственных программ, национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Сергей Четвериков. — У волгоградских специалистов накоплен огромный опыт и есть собственные технологические наработки в этой сфере — неслучайно завод «ВЭТА» в соответствии с поручениями главы региона становится межрегиональным центром по обслуживанию и капитальному ремонту подвижного состава электротранспорта. Сегодня мы еще раз убедились, что предприятие готово к выполнению поставленных задач.