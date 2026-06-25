В Перми на фестивале’Обряды-наряды" выступят группа Settlers и трио AY YOLA

Группа Settlers и трио AY YOLA выступят на этнофестивале «Обряды-наряды», который будет проходить в Перми 4 и 5 июля и станет частью летнего фестиваля «Город встреч».
По словам организаторов, эспланада на два дня преобразится и станет пространством традиционной культуры, которое объединит народы Пермского края, наследие и современность.
«В субботу, 4 июля, на главной сцене выступит Settlers. Этот коллектив создаёт вдохновлённый фолком собственный, полностью авторский, яркий музыкальный материал», — поделились в оргкомитете «Города встреч».
Организаторы напомнили, что в конце 2025 года Settlers записали мини-альбом «Блюдце». Прорывным для группы стал сингл «По камушку». Он набрал свыше 80 миллионов прослушиваний, попал во все возможные плейлисты и чарты, а также получил широкое распространение в соцсетях. Только в TikTok на песню сняли свыше 2 миллионов видео.
В воскресенье фестиваль завершит AY YOLA — музыкальное трио из Башкортостана, которое талантливо объединяет древние образы и традиционные инструменты с современной электронной музыкой и живым звучанием. Вдохновением для коллектива стал башкирский эпос «Урал-Батыр».
«Музыку AY YOLA знают во всём мире. Трек Homay стал самым узнаваемым произведением группы, набрав миллионы прослушиваний на цифровых платформах. Общее количество прослушиваний альбома Ural Batyr на всех площадкаху уже превысило 3 миллиарда. Клипы группы собирают миллионы просмотров, а музыка регулярно ротируется на радио в России и за её пределами», — добавили в оргкомитете «Города встреч».
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