В Перми на фестивале’Обряды-наряды" выступят группа Settlers и трио AY YOLA

Организаторы напомнили, что в конце 2025 года Settlers записали мини-альбом «Блюдце». Прорывным для группы стал сингл «По камушку». Он набрал свыше 80 миллионов прослушиваний, попал во все возможные плейлисты и чарты, а также получил широкое распространение в соцсетях. Только в TikTok на песню сняли свыше 2 миллионов видео.