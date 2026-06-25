Во Владимире пройдет форум по вопросам развития мирного космоса

По словам Картухина, освоение космоса сегодня не только научный вызов, но и ключевой фактор международной безопасности и технологического лидерства. Он также отметил, что международная правовая база прошлого века не в полной мере регулирует добычу космических ресурсов, частно-государственное партнерство и управление космическим движением.