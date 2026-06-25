В Ростовской области пенсионеру удалили 15-килограммовую опухоль

68-летний мужчина долгое время не подозревал о диагнозе списывая стремительный рост живота и проблемы с пищеварением на возрастные изменения. Когда он наконец дошел до врачей, томография показала шокирующие результаты: новообразование размером с большой арбуз заполнило две трети забрюшинного пространства. Опухоль проросла в соседние органы, поэтому федеральным хирургам пришлось провести сложнейшее вмешательство. Медики удалили саму саркому, а также часть кишечника, левую почку и надпочечник. По словам главы центра Олега Кита, такие операции под силу только бригадам высочайшего класса. Несмотря на солидный возраст и проблемы с сердцем, дончанин успешно перенес испытание и уже выписан домой.