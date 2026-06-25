Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области пенсионеру удалили 15-килограммовую опухоль

Об этом сообщает НМИЦ онкологии Минздрава России.

68-летний мужчина долгое время не подозревал о диагнозе списывая стремительный рост живота и проблемы с пищеварением на возрастные изменения. Когда он наконец дошел до врачей, томография показала шокирующие результаты: новообразование размером с большой арбуз заполнило две трети забрюшинного пространства. Опухоль проросла в соседние органы, поэтому федеральным хирургам пришлось провести сложнейшее вмешательство. Медики удалили саму саркому, а также часть кишечника, левую почку и надпочечник. По словам главы центра Олега Кита, такие операции под силу только бригадам высочайшего класса. Несмотря на солидный возраст и проблемы с сердцем, дончанин успешно перенес испытание и уже выписан домой.